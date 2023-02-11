Байден признался, что он постоянно ищет президента США

Американский лидер Джо Байден в очередной раз сделал нелепое заявление на публике. На этот раз глава Белого дома сказал, что он постоянно ищет президента США.
Во время выступления перед общественностью и политиками Байден рассказал, какие чувства у него вызывает фраза «президент Соединенных Штатов». По его словам, после этой реплики он постоянно оглядывается на других, забывая, что он сам возглавляет США.
«Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он, черт возьми?"», — отметил Байден.
Ранее сообщалось, что Джо Байден назвал своего заместителя Камалу Харрис «великим президентом».