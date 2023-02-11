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Байден признался, что он постоянно ищет президента США

Политика
Байден признался, что он постоянно ищет президента США

Американский лидер Джо Байден в очередной раз сделал нелепое заявление на публике. На этот раз глава Белого дома сказал, что он постоянно ищет президента США.

Во время выступления перед общественностью и политиками Байден рассказал, какие чувства у него вызывает фраза «президент Соединенных Штатов». По его словам, после этой реплики он постоянно оглядывается на других, забывая, что он сам возглавляет США.

«Каждый раз, когда я слышу "президент Соединенных Штатов", я оглядываюсь и говорю: "Где он, черт возьми?"», — отметил Байден.

Ранее сообщалось, что Джо Байден назвал своего заместителя Камалу Харрис «великим президентом».
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