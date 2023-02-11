Петербуржцев предупредили о гололеде, тумане и снеге

Из-за перепадов температур петербуржцам приходится передвигаться практически по голому льду. В некоторых районах города коммунальщики посыпают дороги реагентами. Хотя сами петербуржцы неоднократно обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой посодействовать в полном запрете на их использование.