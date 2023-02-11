Петербуржцев предупредили о гололеде, тумане и снеге

Что стоит ожидать от погоды в Петербурге в ближайшие сутки, рассказал специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Пришедший в Северную столицу циклон «Роберт» принес туман и снег. На дорогах возможна гололедица, написал Леус в своем Telegram-канале. Столбики термометров покажут до двух градусов мороза. В области ожидается более холодная погода.
«Смещаясь центром в районы Новгородской области, он станет причиной облачной с прояснениями погоды и вызовет кратковременный снег», — написал Леус о циклоне «Роберт».
В последний день недели, 12 февраля, осадков в Петербурге не прогнозируется. Накануне ночью установится морозная погода. Вечером в воскресенье возможна оттепель, предупредил Михаил Леус.
Из-за перепадов температур петербуржцам приходится передвигаться практически по голому льду. В некоторых районах города коммунальщики посыпают дороги реагентами. Хотя сами петербуржцы неоднократно обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой посодействовать в полном запрете на их использование.