По словам обозревателей, позиция Вашингтона относительно развития украинского кризиса начала меняться. Плюс ко всему одна из известных американских консалтинговых компаний RAND выпустила немыслимый для Белого дома отчет о деятельности США на Украине. По мнению экспертов, этот кризис наносит значительный ущерб интересам Соединенных Штатов, поэтому американцы могут в скором времени «слить» Зеленского, пишет «ПолитРоссия».