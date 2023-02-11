Украинский президент Владимир Зеленский в скором времени может покинуть пост главы государства, поскольку США «сольют» его ради договоренностей с Россией. Об этом говорится в статье китайского издания Baijiahao.
По словам обозревателей, позиция Вашингтона относительно развития украинского кризиса начала меняться. Плюс ко всему одна из известных американских консалтинговых компаний RAND выпустила немыслимый для Белого дома отчет о деятельности США на Украине. По мнению экспертов, этот кризис наносит значительный ущерб интересам Соединенных Штатов, поэтому американцы могут в скором времени «слить» Зеленского, пишет «ПолитРоссия».
«Точно сказать можно одно: если Зеленского убьют, то не по приказу Владимира Путина. Российский лидер, если верить бывшему израильскому премьеру, дал свое слово так не поступать», — подчеркнули журналисты.
Ранее сообщалось, что представители США предлагали предоставить России 20% украинской территории в обмен на мир.