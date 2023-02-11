Студия Warner Bros. показала дебютный постер «Флэша» с оскандалившимся Эзрой Миллером

Студия Warner Bros. опубликовала первый постер супергеройского фильма «Флэш». Главную роль в нем сыграл оскандалившийся актер Эзра Миллер.
Постер появился в Twitter-аккаунте Warner Bros. На плакате можно увидеть Флэша, стоящего спиной к камере в какой-то пещере. В верхней части постера заметен знак Бэтмена.
Дебютный трейлер «Флэша» выйдет 12 февраля во время Суперкубка. Премьера фильма запланирована на 16 июня.
Напомним, студия планировала отменить выход ленты из-за череды скандалов с Миллером. Актера обвиняли в насилии, домогательствах и хулиганстве. Например, прошлой весной он бросил стул в женщину во время потасовки в баре.
Впоследствии актер публично извинился за свое поведение и пожаловался на проблемы с психическим здоровьем. Миллер заверил, что обратился к профессионалам за лечением.