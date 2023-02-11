Пациент больницы имени Боткина в пылу ссоры ударил соседа по палате ножом в шею и голову

Два пациента подрались в больнице имени Боткина в Петербурге. Один из них получил ножевые ранения. О случившемся в правоохранительные органы сообщил врач, передает источник ФАН в правоохранительных органах.
Инцидент произошел ночью. Соседи по палате поссорились. Один из них схватил нож и ударил оппонента по шее и голове. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и положили обратно в отделение.
Нападавший находится под строгим присмотром наблюдателей в отдельном боксе. Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее жизнь раненной ножом школьницы из Химок спас профессионализм врачей скорой помощи, сообщало URA.RU. Медики смогли остановить кровотечение и обработать раны девочки, после чего ее доставили в профильное учреждение вертолетом санитарной авиации Территориального центра медицины катастроф.