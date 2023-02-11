В Госдуме заявили, что только наличие у России ядерного оружия сдерживает агрессию Запада

Он напомнил в интервью РИА Новости, что в тяжелейшие годы после окончания Великой Отечественной войны СССР был вынужден тратить огромные ресурсы на создание военно-стратегического паритета в США и НАТО. Распоряжение об этом было отдано советским лидером Иосифом Сталиным ровно 80 лет назад, 11 февраля 1943 года.