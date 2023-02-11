В Госдуме заявили, что только наличие у России ядерного оружия сдерживает агрессию Запада

Западные страны проводят резко враждебную политику по отношению к России и уже совершили бы открытую агрессию против нашей страны, если бы не боялись ракетно-ядерного возмездия. Об этом заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.
Он напомнил в интервью РИА Новости, что в тяжелейшие годы после окончания Великой Отечественной войны СССР был вынужден тратить огромные ресурсы на создание военно-стратегического паритета в США и НАТО. Распоряжение об этом было отдано советским лидером Иосифом Сталиным ровно 80 лет назад, 11 февраля 1943 года.
«Нет никаких сомнений, что без этого фактора мы давно были бы атакованы коллективным Западом», — подчеркнул Морозов.
Законодатель отметил, что российский ядерный щит надежно гарантирует суверенитет и безопасность РФ.