Застрявших в аэропорту беременных россиянок впустили в Аргентину после решения суда

Беременным россиянкам, которых миграционная служба Аргентины в течение нескольких дней не впускала в страну, разрешили пересечь границу, сообщил адвокат трех женщин Кристиан Рубилар.
Суд разрешил беременным россиянкам въехать на территорию Аргентины. В связи с этим миграционной службе пришлось выполнить это требование, передает ТАСС.
Всего во въезде пытались отказать шести россиянкам. Одной из них пришлось провести в аргентинском аэропорту четверо суток. Миграционная служба тщательно проверяла документы примерно 20 прибывших в страну одним рейсом граждан России.
По словам очевидцев, пограничники относились к ним, как к людям, которые представляют угрозу общественной безопасности. Глава миграционной службы пояснил, что сотрудники ведомства с подозрениями отнеслись к мотивам поездки беременных россиянок. Их смутило, что женщины на довольно большом сроке отправляются отдыхать в страну за океаном.