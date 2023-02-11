Застрявших в аэропорту беременных россиянок впустили в Аргентину после решения суда

По словам очевидцев, пограничники относились к ним, как к людям, которые представляют угрозу общественной безопасности. Глава миграционной службы пояснил, что сотрудники ведомства с подозрениями отнеслись к мотивам поездки беременных россиянок. Их смутило, что женщины на довольно большом сроке отправляются отдыхать в страну за океаном.