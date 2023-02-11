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Asharq Al-Awsat: западные истребители не оптимизированы для боевых действий на Украине

Армия
Asharq Al-Awsat: западные истребители не оптимизированы для боевых действий на Украине

Сразу несколько ведущих стран НАТО обсуждают возможность предоставления ВСУ западных истребителей. Однако даже при положительном решении эти самолеты не помогут киевскому режиму, уверены аналитики издания Asharq Al-Awsat.

Они назвали главную проблему, с которой столкнутся ВСУ при использовании боевых самолетов стандартов НАТО на Украине. Эти машины не оптимизированы для боевых действий в этой стране и отличаются большой технической сложностью, они капризны в обслуживании и требуют высокой квалификации не только пилотов, но и техников, сообщается в публикации.

«Eurofighter Typhoon и F-16 не оптимизированы для полетов на малой высоте и не подходят для действий с аэродромов с короткими и неровными взлетными полосами, которыми пользуются украинцы», — приводится в статье экспертное мнение Джастина Бронка, ведущего аналитика британского центра Royal United Services Institute.

Бронк отметил, что даже бесплатная передача эскадрилий Eurofighter Typhoon и F-16 киевскому режиму станет «сомнительным подарком» и не улучшит боеспособности ВСУ. Он также сообщил, что самолеты Gripens или F-18 больше соответствуют реалиям боевых действий на Украине, однако этих истребителей Киеву никто не обещает.
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