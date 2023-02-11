Asharq Al-Awsat: западные истребители не оптимизированы для боевых действий на Украине

Они назвали главную проблему, с которой столкнутся ВСУ при использовании боевых самолетов стандартов НАТО на Украине. Эти машины не оптимизированы для боевых действий в этой стране и отличаются большой технической сложностью, они капризны в обслуживании и требуют высокой квалификации не только пилотов, но и техников, сообщается в публикации.