Сразу несколько ведущих стран НАТО обсуждают возможность предоставления ВСУ западных истребителей. Однако даже при положительном решении эти самолеты не помогут киевскому режиму, уверены аналитики издания Asharq Al-Awsat.
Они назвали главную проблему, с которой столкнутся ВСУ при использовании боевых самолетов стандартов НАТО на Украине. Эти машины не оптимизированы для боевых действий в этой стране и отличаются большой технической сложностью, они капризны в обслуживании и требуют высокой квалификации не только пилотов, но и техников, сообщается в публикации.
«Eurofighter Typhoon и F-16 не оптимизированы для полетов на малой высоте и не подходят для действий с аэродромов с короткими и неровными взлетными полосами, которыми пользуются украинцы», — приводится в статье экспертное мнение Джастина Бронка, ведущего аналитика британского центра Royal United Services Institute.
Бронк отметил, что даже бесплатная передача эскадрилий Eurofighter Typhoon и F-16 киевскому режиму станет «сомнительным подарком» и не улучшит боеспособности ВСУ. Он также сообщил, что самолеты Gripens или F-18 больше соответствуют реалиям боевых действий на Украине, однако этих истребителей Киеву никто не обещает.