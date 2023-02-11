PS: ослабление доллара станет самой дешевой формой стимулирования мировой экономики

Обесценивание валюты США является эффективным средством предотвращения глобальной рецессии и наиболее дешевой формой стимулирования развития мировой экономики, пишет Project Syndicate.
Как правило, инвесторы связывают обменный курс доллара с действиями Федеральной резервной системы. Однако агрессивный цикл повышения ставок ФРС хоть и поддержал американскую валюту, но своим гиперболическим ростом на 25% доллар прежде всего обязан инфляции и геополитическим потрясениям. По мере снижения страха перед инфляцией и несдерживаемым военным конфликтом он начал ослабевать, что дало столь необходимую финансовую помощь странам с развивающимися экономиками и уменьшило давление на другие центральные банки в плане ужесточения политики.
Авторы статьи признают, что глобальный рынок остается в условиях рисков новых и неожиданных потрясений. Однако, пока они не возникли, снижение курса доллара должно продолжаться до момента устранения неопределенности вокруг инфляции и волатильности денежно-кредитной политики. Обесценивание американской валюты — хорошая новость для глобального роста, утверждает издание.
Между тем в США опасаются отказа мира от доллара, считая, что это обернется для страны катастрофическими последствиями. При этом подорвала позиции американской валюты политика самого Вашингтона, пишет телеканал «Санкт-Петербург».