PS: ослабление доллара станет самой дешевой формой стимулирования мировой экономики

Как правило, инвесторы связывают обменный курс доллара с действиями Федеральной резервной системы. Однако агрессивный цикл повышения ставок ФРС хоть и поддержал американскую валюту, но своим гиперболическим ростом на 25% доллар прежде всего обязан инфляции и геополитическим потрясениям. По мере снижения страха перед инфляцией и несдерживаемым военным конфликтом он начал ослабевать, что дало столь необходимую финансовую помощь странам с развивающимися экономиками и уменьшило давление на другие центральные банки в плане ужесточения политики.