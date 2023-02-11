Публициста из США Злобина пристыдили за участие в передачах Соловьева

Зрители передач телеведущего Владимира Соловьева хорошо помнят публициста Николая Злобина. Мужчина уехал в Соединенные Штаты еще в 90-х годах, после чего начал яро отстаивать интересы Вашингтона. Но после начала спецоперации эксперт пропал не только из эфиров, но еще из социальных сетей.