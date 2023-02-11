Публициста из США Злобина пристыдили за участие в передачах Соловьева

Американские политологи и журналисты часто появлялись в эфирах отечественных телеканалов, однако после начала спецоперации число таких выступлений на ТВ значительно сократилось.
Зрители передач телеведущего Владимира Соловьева хорошо помнят публициста Николая Злобина. Мужчина уехал в Соединенные Штаты еще в 90-х годах, после чего начал яро отстаивать интересы Вашингтона. Но после начала спецоперации эксперт пропал не только из эфиров, но еще из социальных сетей.
В то же время посетители публичных страниц Злобина постоянно припоминают ему то, как он участвовал в российских телепередачах.
«Вам не стыдно за Николая? Он регулярно приходит к Соловьеву, где служит мальчиком для битья, который под конец соглашается с необходимостью войны», — написал один из комментаторов.
Ранее сообщалось, что ведущий Владимир Соловьев выгнал из студии американского репортера Грэга Вайнера после его неуместных слов о погибшем российском пилоте.