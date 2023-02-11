Под Белгородом объект инфраструктуры подвергся атаке беспилотников

Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области. Обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в Яковлевском городском округе. На место направлены сотрудники экстренных служб. Специалистам предстоит ликвидировать последствия ЧП. Другие детали случившегося пока не известны.
Ранее белорусские пограничники уничтожили украинский дрон, следовавший на территорию республики. Проводится проверка, передает URA.RU.