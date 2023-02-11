Малкин отдал две результативные передачи в победном для «Питтсбурга» матче с «Анахаймом»

Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз», за который выступает российский нападающий Евгений Малкин, одержал победу над командой «Анахайм Дакс». Матч, состоявшийся в рамках регулярного чемпионата НХЛ, завершился со счетом 6:3 в пользу «пингвинов».
Встреча прошла на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме в субботу, 11 февраля. В составе гостей голами отметились Каспери Капанен, Джейк Гюнцель, Джефф Картер и Брайан Раст. Дубль оформил канадец Пьер-Оливье Жозеф.
Евгений Малкин записал на своей счет две результативные передачи. В текущем сезоне россиянин 19 раз покорил ворота соперников и 35 раз помог с этим своим товарищам по команде.
По итогам матча «Питтсбург» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко. «Утки», в свою очередь, оказались предпоследними в Западной конференции с 40 баллами.
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