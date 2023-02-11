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Петербургские коммунальщики на три дня лишили воды жильцов дома на Васильевском острове

Общество
Петербургские коммунальщики на три дня лишили воды жильцов дома на Васильевском острове

Жители одного из домов на Васильевском острове в Петербурге пожаловались на критическую ситуацию с холодной водой.

Она не поступает в квартиры горожан третьи сутки. Представители управляющей компании рассказали о замене коммуникаций. Воду в квартирах горожан пообещали дать вечером 11 февраля. Однако жильцы не верят словам сотрудников УК. Разъяренные петербуржцы оставляют в доме объявления, в которых нецензурно выражаются в адрес представителей управляющей компании.

С приходом зимы петербуржцы все чаще сидят без воды и отопления по несколько дней. Коммунальные аварии стали своего рода нормой для горожан. Губернатор Александр Беглов продолжает игнорировать просьбы петербуржцев разобраться в сложившейся ситуации.
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