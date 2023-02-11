Петербургские коммунальщики на три дня лишили воды жильцов дома на Васильевском острове

Она не поступает в квартиры горожан третьи сутки. Представители управляющей компании рассказали о замене коммуникаций. Воду в квартирах горожан пообещали дать вечером 11 февраля. Однако жильцы не верят словам сотрудников УК. Разъяренные петербуржцы оставляют в доме объявления, в которых нецензурно выражаются в адрес представителей управляющей компании.