Петербургские коммунальщики на три дня лишили воды жильцов дома на Васильевском острове

Жители одного из домов на Васильевском острове в Петербурге пожаловались на критическую ситуацию с холодной водой.
Она не поступает в квартиры горожан третьи сутки. Представители управляющей компании рассказали о замене коммуникаций. Воду в квартирах горожан пообещали дать вечером 11 февраля. Однако жильцы не верят словам сотрудников УК. Разъяренные петербуржцы оставляют в доме объявления, в которых нецензурно выражаются в адрес представителей управляющей компании.
С приходом зимы петербуржцы все чаще сидят без воды и отопления по несколько дней. Коммунальные аварии стали своего рода нормой для горожан. Губернатор Александр Беглов продолжает игнорировать просьбы петербуржцев разобраться в сложившейся ситуации.