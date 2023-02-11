Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Двое детей травмировали позвоночники в батутном центре Воронежа

Происшествия
Двое детей травмировали позвоночники в батутном центре Воронежа

Мальчик и девочка в возрасте десяти лет серьезно пострадали в батутном центре Воронежа. В связи с этим правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел еще осенью 2022 года. Согласно данным ведомства, у юных посетителей развлекательного комплекса диагностировали травмы позвоночников. Предположительно, администрация заведения нарушила требования закона о допуске детей на аттракцион. Выясняются обстоятельства случившегося.
воронеж ск рф травмы дети
Военкоры ФАН
Лучшие в аду