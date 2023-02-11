Звезда фильма «Москва слезам не верит» Инна Выходцева просит о помощи из дома престарелых

Артистка сообщила, что очень хочет съездить на Ваганьковское кладбище, чтобы навестить могилу мужа. Однако в доме престарелых у нее ничего нет, поэтому ей просто не в чем ехать, пожаловалась звезда фильма «Москва слезам не верит».