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Звезда фильма «Москва слезам не верит» Инна Выходцева просит о помощи из дома престарелых

Шоу-бизнес
Звезда фильма «Москва слезам не верит» Инна Выходцева просит о помощи из дома престарелых

Заслуженная артистка РФ Инна Выходцева оказалась брошенной в доме престарелых. Актриса, сыгравшая тележурналистку в фильме «Москва слезам не верит», просит друзей о помощи.

В октябре Выходцева внезапно перестала выходить на связь с друзьями. В Гильдии актеров кино журналистам сообщили, что актриса находится в Доме ветеранов сцены и не хочет ни с кем общаться.

Через пять месяцев после исчезновения артистки друзья попробовали ей позвонить. По телефону ответила другая женщина, но после просьбы она передала трубку Выходцевой.

«Я погибаю, я погибаю. У меня здесь ничего нет, кроме паспорта. Помогите мне», — передают слова актрисы друзья.

Артистка сообщила, что очень хочет съездить на Ваганьковское кладбище, чтобы навестить могилу мужа. Однако в доме престарелых у нее ничего нет, поэтому ей просто не в чем ехать, пожаловалась звезда фильма «Москва слезам не верит».

Когда друг Выходцевой спросил, чем ей помочь, та ответила, что помочь ей нельзя, ведь не возьмет же товарищ ее к себе жить. В конце разговора актриса разрыдалась.

«Мой муж прослезился когда положил трубку, потому что Инну, молящую о помощи, слушать было тяжело и непривычно. Она никогда не жалуется, а тут буквально взывала о помощи», — поделилась подруга артистки с порталом PROZVEZD.

Друзья говорят, что не могут привезти Выходцевой вещи, поскольку в Дом ветеранов сцены пускают только близких родственников и сотрудников Гильдии актеров кино. Актриса всегда следила за собой, регулярно делала маникюр и педикюр, а теперь у нее, похоже, нет даже халатика, посетовала подруга.

Другая подруга артистки Алла Вейкина считает, что неприятности в жизни звезды кино начались после того, как она прописала в своей квартире племянника. Женщина отметила, что Гильдия актеров кино должна была обеспечить Выходцеву сиделкой, но не лишать ее жилья насильно.
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