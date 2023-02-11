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Экс-премьер Японии Абэ рассказал в своих мемуарах о призывах Обамы ввести санкции против РФ

Политика
Экс-премьер Японии Абэ рассказал в своих мемуарах о призывах Обамы ввести санкции против РФ

Ряд мировых стран выступили против антироссийских санкций в 2014 году. Об этом заявляется в мемуарах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Экс-глава правительства рассказал о призывах бывшего президента США Барака Обамы ввести санкции против РФ. Речь идет о саммите, который состоялся в Брюсселе в 2014 году на фоне ситуации с Крымом. В результате геополитических событий полуостров вошел в состав РФ, а Москва лишилась места в «Большой восьмерке».

«G7 позиционирует себя как платформа, объединяющая (страны) с общими ценностями, Россия была введена в состав и в течение многих лет встречалась с лидерами ведущих стран (G8). Но если из-за того, что произошла неприемлемая ситуация, выгнать того, (кто это сделал), невозможно будет решить проблему», — говорится в мемуарах Абэ.

Воспоминания бывшего японского премьера обнародовали на этой неделе. Мемуары записывали с 2020 по 2021 годы.
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