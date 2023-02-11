Экс-премьер Японии Абэ рассказал в своих мемуарах о призывах Обамы ввести санкции против РФ

Экс-глава правительства рассказал о призывах бывшего президента США Барака Обамы ввести санкции против РФ. Речь идет о саммите, который состоялся в Брюсселе в 2014 году на фоне ситуации с Крымом. В результате геополитических событий полуостров вошел в состав РФ, а Москва лишилась места в «Большой восьмерке».