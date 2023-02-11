Прокуратура начала проверку после аварии с десятью грузовиками в Ленобласти

Ранее в Кемеровской области произошла смертельная авария, которую спровоцировало дикое животное. Оно выбежало на проезжую часть, после чего водитель Volkswagen Polo потерял контроль над управлением. Иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила грузовик Hino Ranger. Жертвами стали четыре человека, сообщил канал RT.