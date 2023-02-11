Живые свиньи подешевели в России до двухлетнего минимума

Оптовая стоимость живых свиней на неделе с 6 по 10 февраля 2023 года упала на 4% — до 98 рублей за килограмм. На это указывают данные ценового мониторинга агентства AD Libitum, сообщают «Ведомости».
Это оказалось минимальным значением с декабря 2020 года, когда цена на свиней также опустилась ниже 100 руб. за кг. В Национальном союзе свиноводов (НСС) прогнозируют, что средние годовые оптовые цены по итогам текущего года сократятся на 5-7%. Причиной тому эксперты называют продолжающийся рост производства.
Например, в Московской области заработают восемь новых предприятий в рамках программы импортозамещения. Среди них репродуктор первого порядка мясо-яичных пород кур, завод «Элинар Бройлер» и производство заменителей грудного молока, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Помимо роста выпуска свинины, увеличится и производство индейки более чем на 5%, и птицы в целом на 2%, добавил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.