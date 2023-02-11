Живые свиньи подешевели в России до двухлетнего минимума

Это оказалось минимальным значением с декабря 2020 года, когда цена на свиней также опустилась ниже 100 руб. за кг. В Национальном союзе свиноводов (НСС) прогнозируют, что средние годовые оптовые цены по итогам текущего года сократятся на 5-7%. Причиной тому эксперты называют продолжающийся рост производства.