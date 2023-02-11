Аналитик Нармания: киевский режим готов на отчаянные шаги ради «победы» над Россией

Киевский режим ужесточил наказание за попытку уклонения от службы в рядах ВСУ и еще на 90 дней продлил режим военного положения в стране. Попытки обжаловать меры по насильственному призыву ни к чему не привели, Киеву необходимо восполнить огромные потери своей армии в течение минувших месяцев, пишет журналист Давид Нармания в статье для РИА Новости.