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Аналитик Нармания: киевский режим готов на отчаянные шаги ради «победы» над Россией

Армия
Аналитик Нармания: киевский режим готов на отчаянные шаги ради «победы» над Россией

Украинские власти активизировали усилия по подготовке крупного наступления на позиции российской армии, не считаясь с потерями среди солдат ВСУ и вопреки наличию множества социальных и экономических проблем. Об этом рассказал аналитик Давид Нармания.

Киевский режим ужесточил наказание за попытку уклонения от службы в рядах ВСУ и еще на 90 дней продлил режим военного положения в стране. Попытки обжаловать меры по насильственному призыву ни к чему не привели, Киеву необходимо восполнить огромные потери своей армии в течение минувших месяцев, пишет журналист Давид Нармания в статье для РИА Новости.

«До СВО из 250 тысяч украинских резервистов у 100 тысяч имелся армейский опыт. Теперь "не нюхавших пороху" в разы больше», — подчеркивается в публикации.

Военно-политическое руководство Украины формирует восемь «ударных» бригад на западе страны с целью атакующих действий в зоне спецоперации и декларирует авантюрное желание добиться «победы» над Россией. Это приведет к новым жертвам среди множества украинских граждан, которые будут на совести киевского режима и его западных спонсоров, отметил Нармания.
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