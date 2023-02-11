Украинские власти активизировали усилия по подготовке крупного наступления на позиции российской армии, не считаясь с потерями среди солдат ВСУ и вопреки наличию множества социальных и экономических проблем. Об этом рассказал аналитик Давид Нармания.
Киевский режим ужесточил наказание за попытку уклонения от службы в рядах ВСУ и еще на 90 дней продлил режим военного положения в стране. Попытки обжаловать меры по насильственному призыву ни к чему не привели, Киеву необходимо восполнить огромные потери своей армии в течение минувших месяцев, пишет журналист Давид Нармания в статье для РИА Новости.
«До СВО из 250 тысяч украинских резервистов у 100 тысяч имелся армейский опыт. Теперь "не нюхавших пороху" в разы больше», — подчеркивается в публикации.
Военно-политическое руководство Украины формирует восемь «ударных» бригад на западе страны с целью атакующих действий в зоне спецоперации и декларирует авантюрное желание добиться «победы» над Россией. Это приведет к новым жертвам среди множества украинских граждан, которые будут на совести киевского режима и его западных спонсоров, отметил Нармания.