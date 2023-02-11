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Компания HBO официально закрыла сериал «Авеню 5» с британским актером Хью Лори

Шоу-бизнес
Компания HBO официально закрыла сериал «Авеню 5» с британским актером Хью Лори

Создатели комедийно-фантастического сериала «Авеню 5», одну из главных ролей в котором исполнил британский актер Хью Лори, официально закрыли проект. Об этом сообщило издание Variety.

Первый эпизод картины, повествующей о затерявшемся в космосе круизном корабле, вышел на телеэкраны в январе 2020 года. Однако сериал отменили после второго сезона.

«Полет в космос с Армандо Ианнуччи (режиссер шоу) был невероятным путешествием. Хотя мы не будем продвигаться вперед с третьим сезоном "Авеню 5", мы с нетерпением ждем других совместных приключений», — прокомментировали представители HBO.

Из-за пандемии коронавируса съемки продолжения отложили до конца 2021 года, и зрители увидели новый сезон лишь в октябре следующего года. Тем не менее показ сопровождался сдержанными оценками кинокритиков и поклонников проекта.

Ранее американская компания Amazon приступила к съемкам сериала про Человека-паука. Кинолента, название которой пока держится в тайне, расскажет историю нуарного супергероя.
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