Мужчина спас провалившихся под лед двух школьников в Новочеркасске

В Новочеркасске мужчина предотвратил трагедию. Он спас двух школьников, которые провалились под лед на реке Грушевка, рассказали в региональном ГУ МЧС.
Сначала на тонком льду возле моста провалился восьмилетний мальчик. На помощь ему бросился десятилетний приятель, которой вскоре также оказался в ледяной воде.
Свидетелями стали несколько человек. Один из мужчин бросился на помощь. До приезда спасателей он смог их вытащить из ледяной воды. Затем детей доставили в больницу, где диагностировали переохлаждение.
В Подмосковье спасатели провели профилактические беседы с местными жителями. Они напомнили родителям, что лед на водоемах тонкий, детей лучше не отпускать одних гулять вблизи рек и озер, сообщило издание РИАМО.