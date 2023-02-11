Financial Times: интерес россиян к золотым слиткам вырос впятеро на фоне дефицита валюты

Спрос на золотые слитки и монеты в России увеличился по итогам прошлого года почти в пять раз. Эти темпы превысили показатели других стран. Причинами столь бурного роста интереса граждан к драгметаллу эксперты называют дефицит иностранной валюты и отмену НДС, пишет Financial Times.
В сложившихся условиях россияне ищут способы сохранения денег, что и привело к резкому повышению популярности золота, пояснил для РБК генеральный директор «Полиметалла» Виталий Несис. Спрос на драгоценный металл особенно возрастает на фоне геополитической нестабильности.
Однако хранение золота может стать проблемой, предупредила финансовый консультант Наталья Смирнова. По ее словам, не все понимают, что слитки нельзя держать в коробке из-под обуви — любая царапина может снизить их стоимость.
Вместе с тем Россия и на государственном уровне нарастила покупку золота. Она заняла четвертое место по объему золотовалютных резервов в мире после Китая, Японии и Швейцарии, сообщает «ФедералПресс».