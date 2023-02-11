Financial Times: интерес россиян к золотым слиткам вырос впятеро на фоне дефицита валюты

Спрос на золотые слитки и монеты в России увеличился по итогам прошлого года почти в пять раз. Эти темпы превысили показатели других стран. Причинами столь бурного роста интереса граждан к драгметаллу эксперты называют дефицит иностранной валюты и отмену НДС, пишет Financial Times.