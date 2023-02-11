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Вернувшегося из отпуска Джигана заметили в московской клинике с фингалом

Шоу-бизнес
Вернувшегося из отпуска Джигана заметили в московской клинике с фингалом

Рэпер Джиган оказался в московской клинике после возвращения из отпуска. Музыканта заметили в одной из столичных больниц с фингалом.

Джиган отдыхал на Маврикии вместе с женой, блогером Оксаной Самойловой, и четырьмя детьми. После возвращения звездной семьи в Россию в Сети появилось фото рэпера, сделанное в столовой одной из московских клиник.

Снимок опубликовало издание Super.ru. На фото Джиган ест, при этом на его лице виден большой фингал. Кто и при каких обстоятельствах подбил музыканту глаз, неизвестно.

Самойлова пока ничего не рассказывает о муже в соцсетях. Блогер долгое время вообще не выходила на связь с подписчиками. Наконец она оставила для поклонников тревожное сообщение.

«Пора выходить мне в социальную жизнь. Очень прошу: ни о чем не спрашивайте», — приводит слова знаменитости Teleprogramma.pro.

Жена Джигана сообщила, что они вернулись из отпуска около десяти дней назад. После этого все четверо детей заболели, поэтому Самойлова долго не общалась с подписчиками. Блогер также показала пару видео из спортзала, на которых выглядела вполне довольной.
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