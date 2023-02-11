Financial Times: в случае военного конфликта британская армия не продержится и пяти дней

В случае вооруженного конфликта Великобритании с крупной державой армия Соединенного Королевства не продержится и пяти дней, после чего будет полностью разгромлена. Об этом предупредил руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд.
Он сообщил об опасном исчерпании британских арсеналов в контексте продолжающейся острой фазу украинского кризиса, слова Тобиаса Эллвуда приводит издание Financial Times.
«Затраты на замену отправленного Украину оборудования создали "действительно мрачную картину" и привели к серьезному и истощению военных запасов», — отмечается в публикации.
Эллвуд также обратил внимание на скверное положение британской экономики и промышленности, а также на высокий уровень инфляции в стране.