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Financial Times: в случае военного конфликта британская армия не продержится и пяти дней

Армия
Financial Times: в случае военного конфликта британская армия не продержится и пяти дней

В случае вооруженного конфликта Великобритании с крупной державой армия Соединенного Королевства не продержится и пяти дней, после чего будет полностью разгромлена. Об этом предупредил руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд.

Он сообщил об опасном исчерпании британских арсеналов в контексте продолжающейся острой фазу украинского кризиса, слова Тобиаса Эллвуда приводит издание Financial Times.

«Затраты на замену отправленного Украину оборудования создали "действительно мрачную картину" и привели к серьезному и истощению военных запасов», — отмечается в публикации.

Эллвуд также обратил внимание на скверное положение британской экономики и промышленности, а также на высокий уровень инфляции в стране.
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