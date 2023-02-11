Белый дом связал сокращение нефтедобычи в России с западным потоком цен

Решение Кремля о сокращении нефтедобычи принято в ответ на потолок цен в отношении российского топлива. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
На брифинге для журналистов он указал, якобы российская сторона вновь намерена использовать энергоресурсы в качестве оружия.
По словам Кирби, американская сторона продолжит обсуждать эту тему с союзниками и партнерами, в том числе с ОПЕК+. Они будут рассматривать «более эффективное обеспечение баланса спроса и предложения».
Введенный Западом потолок цен на нефть и нефтепродукты не отразится на стоимости бензина и дизтоплива в России. Ценник на бензин определяется соотношением предложения и платежеспособного спроса на внутреннем рынке, заявил «ФедералПресс» экономист Константин Селянин.