Невролог Алехина перечислила пять ранних признаков деменции

Деменция является неизлечимым заболеванием, однако при своевременной диагностике можно замедлить ее развитие. Именно поэтому очень важно вовремя распознавать тревожные изменения в поведении человека, заявила невролог Александра Алехина.
Первым сигналом, указывающим на возможную деменцию, являются трудности с выполнением повседневных задач. Говорить о слабоумии могут и проблемы с языком, когда человек начинает использовать в своей речи неподходящие по контексту слова, передает «МедикФорум».
«Люди, живущие с деменцией, могут потеряться на своей улице, не зная, как они туда попали или как вернуться домой», — добавила Алехина.
Пациенты с деменцией часто делают странные вещи, например, надевают несколько слоев одежды в жаркий день. Они также сталкиваются с проблемами в решении задач, требующих абстрактного мышления.