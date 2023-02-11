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Невролог Алехина перечислила пять ранних признаков деменции

Общество
Невролог Алехина перечислила пять ранних признаков деменции

Деменция является неизлечимым заболеванием, однако при своевременной диагностике можно замедлить ее развитие. Именно поэтому очень важно вовремя распознавать тревожные изменения в поведении человека, заявила невролог Александра Алехина.

Первым сигналом, указывающим на возможную деменцию, являются трудности с выполнением повседневных задач. Говорить о слабоумии могут и проблемы с языком, когда человек начинает использовать в своей речи неподходящие по контексту слова, передает «МедикФорум».

«Люди, живущие с деменцией, могут потеряться на своей улице, не зная, как они туда попали или как вернуться домой», — добавила Алехина.

Пациенты с деменцией часто делают странные вещи, например, надевают несколько слоев одежды в жаркий день. Они также сталкиваются с проблемами в решении задач, требующих абстрактного мышления.
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