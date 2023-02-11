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Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило об отсутствии проблем с банковскими счетами

Политика
Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило об отсутствии проблем с банковскими счетами

Российское генеральное консульство, работающее в Нью-Йорке, не испытывает проблем с обслуживанием своих банковских счетов. Такое заявление в беседе с изданием ТАСС сделал исполняющий обязанности генконсула Михаил Воробьев.

В связи с началом спецоперации на Украине американские банки, работавшие с российскими дипломатами, отказались продолжать сотрудничество. В результате представительству Москвы понадобилось несколько месяцев, чтобы заключить контракты с другими финансовыми учреждениями.

В течение этого времени генконсульство испытывало трудности с обеспечением своей работы. Тем не менее, как следует из слов Михаила Воробьева, сейчас данный вопрос урегулирован.

«В настоящее время проблем с обслуживанием банковских счетов генконсульства нет», — подчеркнул дипломат.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал отношения между двумя государствами. По его словам, Кремль стремится к укреплению нормальных и прагматичных связей с Белым домом.
США генконсульство россия михаил воробьев
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