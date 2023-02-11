Крымский депутат Гемпель предупредил Киев о мощном ответе в случае атаки на полуостров

Политик отметил, что Запад и президент Украины Владимир Зеленский ошибочно воспринимают дружелюбную и взвешенную политику России за слабость. По его словам, у Москвы достаточно сил и средств, чтобы поставить агрессора на место. Политик констатировал тот факт, что жители Крыма готовы отстаивать свою территорию и благополучие.