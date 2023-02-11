Крымский депутат Гемпель предупредил Киев о мощном ответе в случае атаки на полуостров

Украина получит «мощный ответ» в случае попытки нанести удар по Крыму. Об этом заявил депутат крымского парламента Юрий Гемпель.
Политик отметил, что Запад и президент Украины Владимир Зеленский ошибочно воспринимают дружелюбную и взвешенную политику России за слабость. По его словам, у Москвы достаточно сил и средств, чтобы поставить агрессора на место. Политик констатировал тот факт, что жители Крыма готовы отстаивать свою территорию и благополучие.
«Они должны понимать, что в случае нанесения удара по российской территории – Крыму – ответ будет мощным и превосходящим во много раз по силе», – сказал Гемпель в беседе с РИА Новости.
Ранее стало известно, что британская газета Times написала об итогах визита Владимира Зеленского в Лондон, где обсуждался вопрос о предоставлении Украине дальнобойного оружия. По мнению журналистов, Киев намерен использовать вооружения для удара по Крыму.