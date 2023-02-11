Неизвестный из неприязни ударил посетителя московского бара стаканом в глаз и скрылся

Правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта в Москве. В ходе посиделок в одном из баров пострадал мужчина, сообщил Telegram-канал «112».
Поздно вечером москвич отправился в увеселительное заведение. Там у него произошла ссора на почве личной неприязни. Оппонент нанес ему сильный удар пивным стаканом в глаз. Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Агрессивный гражданин скрылся.
В одном из парков в Подольске произошел конфликт с участием трех мужчин. Двое приятелей забили потерпевшего до смерти, сообщило издание РИАМО.