Неизвестный из неприязни ударил посетителя московского бара стаканом в глаз и скрылся

Поздно вечером москвич отправился в увеселительное заведение. Там у него произошла ссора на почве личной неприязни. Оппонент нанес ему сильный удар пивным стаканом в глаз. Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Агрессивный гражданин скрылся.