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Неизвестный из неприязни ударил посетителя московского бара стаканом в глаз и скрылся

Происшествия
Неизвестный из неприязни ударил посетителя московского бара стаканом в глаз и скрылся

Правоохранители разбираются в обстоятельствах конфликта в Москве. В ходе посиделок в одном из баров пострадал мужчина, сообщил Telegram-канал «112».

Поздно вечером москвич отправился в увеселительное заведение. Там у него произошла ссора на почве личной неприязни. Оппонент нанес ему сильный удар пивным стаканом в глаз. Пострадавшему потребовалась помощь врачей. Агрессивный гражданин скрылся.

В одном из парков в Подольске произошел конфликт с участием трех мужчин. Двое приятелей забили потерпевшего до смерти, сообщило издание РИАМО.
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