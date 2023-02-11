Режиссер «Огненных колесниц» Хью Хадсон скончался в 86 лет в Лондоне

Режиссер получил известность после создания фильма «Огненные колесницы», рассказывающего о борьбе двух британских атлетов. Шедевр получил сразу четыре премии «Оскар»: за лучший фильм, сценарий, костюмы и оригинальный саундтрек. Кроме того, на счету киноленты «Золотой глобус», три премии БАФТА и два приза Каннского кинофестиваля.