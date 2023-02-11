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В Мексике нашли 68 мешков с человеческими останками

Происшествия
В Мексике нашли 68 мешков с человеческими останками

В штате Мехико правоохранители обнаружили 68 мешков с человеческими останками. Страшную находку удалось сделать после признания задержанных участников одной из преступных группировок. Злоумышленники орудовали в том районе, где нашли фрагменты тел.

Отметим, что в Мексике весьма остро стоит проблема с преступными сообществами, бандами наркоторговцев. Именно бандиты нередко являются причастными к массовым расправам, сообщили местные СМИ.

Согласно статистике за прошлый год, в штате Гуанахуато, например, жертвами насилия стали более 3200 граждан.
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