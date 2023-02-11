Сябитова призналась, что никогда не была романтичной

Знаменитость добавила, что вышла замуж так, как советовала бабушка, и нисколько не разочаровалась. Сябитова, с ее слов, полюбила, когда была уже взрослой женщиной, но это закончилось печально. Так известная сваха убедилась, что ее сценарий — быть любимой.