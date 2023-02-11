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Сябитова призналась, что никогда не была романтичной

Шоу-бизнес
Сябитова призналась, что никогда не была романтичной

Самая знаменитая сваха страны и телеведущая Роза Сябитова призналась, что никогда не была романтичной в отношениях с противоположным полом. Звезда экрана назвала себя прагматичным человеком.

По словам знаменитости, на нее сильно повлияла бабушка. Старшая родственница говорила, что нужно удачно выйти замуж, чтобы хорошо устроиться в жизни.

Бабушка Сябитовой добавляла, что в браке женщина может либо любить сама, либо быть любимой. Женщина считала, что ее внучке подходит второе.

«Поэтому я с юности была нацелена именно на этот вариант — быть любимой и хорошо жить. А романтичной я никогда не была», — поделилась телеведущая в беседе с Teleprprogramma.pro.

Знаменитость добавила, что вышла замуж так, как советовала бабушка, и нисколько не разочаровалась. Сябитова, с ее слов, полюбила, когда была уже взрослой женщиной, но это закончилось печально. Так известная сваха убедилась, что ее сценарий — быть любимой.
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