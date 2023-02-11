Россиянам объяснили, как правильно пить кофе для улучшения самочувствия

Кофе или зеленый чай следует пить через 30 минут после приема пищи. Это необходимо для правильного усвоения белков и переваривания пищи. Медики также посоветовали отказаться от кофеиносодержащих напитков после 15:00 часов, так как концентрация этого вещества в крови уменьшается только через шесть-восемь часов, что необходимо для качественного сна.