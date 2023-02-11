Россиянам объяснили, как правильно пить кофе для улучшения самочувствия

Правильное и регулярное употребление кофе способствует улучшению общего самочувствия человека. В день стоит выпивать по две-три чашки этого напитка, но с соблюдением ряда правил.
Правильная норма кофеина в день помогает держать организм в тонусе. Необходимо учитывать, что это вещество начинает действовать только через 25-40 минут после попадания в организм человека, передает издание Involta.
Кофе или зеленый чай следует пить через 30 минут после приема пищи. Это необходимо для правильного усвоения белков и переваривания пищи. Медики также посоветовали отказаться от кофеиносодержащих напитков после 15:00 часов, так как концентрация этого вещества в крови уменьшается только через шесть-восемь часов, что необходимо для качественного сна.