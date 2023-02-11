В России ожидается открытие до 400 новых фитнес-клубов к концу 2023 года

Число новых фитнес-клубов, запущенных в России в течение 2023 года, может достичь 400, что позволит увеличить общее количество таких площадок на 5% в сравнении с предыдущим годом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Национального фитнес-сообщества (НФС).
Вместе с тем с рынка могут уйти несколько десятков игроков. В результате прирост составит 150-300 объектов, уточнила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева, приводя расчеты FitnesData.
Численность спортзалов такой категории к концу текущего года может в случае благоприятного сценария достичь 8,6 тысячи объектов. При этом большинство открытых фитнес-клубов окажутся малоформатными, с небольшой суммой инвестиций и быстрой окупаемостью, а остальные займут площади от 500 квадратных метров.