В России ожидается открытие до 400 новых фитнес-клубов к концу 2023 года

Численность спортзалов такой категории к концу текущего года может в случае благоприятного сценария достичь 8,6 тысячи объектов. При этом большинство открытых фитнес-клубов окажутся малоформатными, с небольшой суммой инвестиций и быстрой окупаемостью, а остальные займут площади от 500 квадратных метров.