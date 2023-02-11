Врач-онколог Каприн перечислил наиболее часто встречающиеся у россиян виды рака

Какие виды рака чаще всего выявляют в РФ, рассказал главный внештатный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.
У мужчин, как правило, диагностируют рак трахеи, бронхов и легкого. На них приходится 16% всех случаев заболевания. У женщин чаще всего выявляют рак молочных желез (более 22% всех случаев), рассказал Андрей Каприн.
«Надо отметить, что этот рак во всех странах вносит большую лепту в показатели смертности», — отметил собеседник РИА Новости, говоря о раке легких.
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал кашель одним из симптомов рака легких. Особое внимание на эту проблему стоит обратить курильщикам. Если хронический кашель изменился, мужчине или женщине следует как можно скорее обратиться к врачу. Также важно отследить наличие прожилок с кровью в мокроте.