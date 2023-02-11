Врач-онколог Каприн перечислил наиболее часто встречающиеся у россиян виды рака

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал кашель одним из симптомов рака легких. Особое внимание на эту проблему стоит обратить курильщикам. Если хронический кашель изменился, мужчине или женщине следует как можно скорее обратиться к врачу. Также важно отследить наличие прожилок с кровью в мокроте.