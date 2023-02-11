Российские десантники рассказали об использовании САУ «Нона-С» в ходе СВО на Украине

Российские десантники активно используют самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С» при наступлении на позиции украинских националистов в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Об этом рассказали бойцы десантных подразделений ВС РФ в интервью РИА Новости.
«В данный момент происходит наступление наших войск, и мы ведем артиллерийскую поддержку наступающих войск», — отметил один из российских командиров.
Он сообщил журналистам, что каждая САУ 2С9 «Нона-С» способна выпускать до 150 снарядов ежедневно, точно поражая укрепления, скопления личного состава и боевой техники ВСУ.