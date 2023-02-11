Сенатор Алтабаева: поездка Зеленского в Брюссель вызвала разную реакцию у лидеров ЕС

У стран-участниц Евросоюза отсутствует единство касательно оказания помощи Украине. На это обратила внимание член Совета Федерации Екатерина Алтабаева.
Она указала РИА Новости на различную реакцию лидеров европейских государств на поездку украинского президента Владимира Зеленского в Брюссель. Сенатор напомнила, что канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер Венгрии Виктор Орбан не стали рукоплескать «коллеге» на саммите ЕС.
«Очевидно, что даже у членов ЕС нет единой позиции в отношении поддержки Украины», — пришла к выводу Алтабаева, раскритиковав главу Украины за его внешний вид на официальном мероприятии.
Ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо спрогнозировал, до чего может довести «взаимодействие» Зеленского и ЕС. По его мнению, это чревато третьей мировой войной. Своей позицией французский политик поделился в Twitter.