Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 665

Сейсмические события на данный момент являются второй по числу жертв крупнейшей катастрофой истории современной Турции после землетрясения в 1939 году в Эрзинджане. Землетрясения с последующими сотнями афтершоков ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах. В Сирии жертвами стали более 3300 человек.