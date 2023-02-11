Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 665

Количество жертв землетрясений в Турции достигло 20 665. Об этом сообщают власти страны.
Ранения получили более 80 тысяч человек. Более 92 тысяч эвакуированы.
Два мощных землетрясения магнитудами 7,8 и 7,5 произошли на востоке Турции 6 февраля утром. Спасательные работы идут до сих пор. Под завалами могут находиться живые люди.
Сейсмические события на данный момент являются второй по числу жертв крупнейшей катастрофой истории современной Турции после землетрясения в 1939 году в Эрзинджане. Землетрясения с последующими сотнями афтершоков ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах. В Сирии жертвами стали более 3300 человек.