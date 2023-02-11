Появилось видео подрыва моста в Одесской области водным беспилотником

На кадрах видно, что опоры разводного моста в Затоке взрываются, предположительно, водным беспилотником. Через данную переправу Вооруженные силы Украины снабжались боеприпасами и техникой. Разрушение ЖД-моста в Затоке полностью отрежет юг Одесской области от остальной части страны.