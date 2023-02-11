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Появилось видео подрыва моста в Одесской области водным беспилотником

Происшествия
Появилось видео подрыва моста в Одесской области водным беспилотником

Появилось видео, на котором запечатлен подрыв моста в Одесской области Украины 10 февраля. Ролик публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что опоры разводного моста в Затоке взрываются, предположительно, водным беспилотником. Через данную переправу Вооруженные силы Украины снабжались боеприпасами и техникой. Разрушение ЖД-моста в Затоке полностью отрежет юг Одесской области от остальной части страны.

Ранее Telegram-канал «Страна.ua» сообщил о прогремевшем в Одессе взрыве. Воздушная тревога при этом не объявлялась.
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