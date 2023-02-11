Посол Соколенко: доля советской и российской техники в армии Чада составляет 80%

Доля военной техники российского и советского производства в армии Чада составляет около 80%. Такие данные в интервью РИА Новости привел посол РФ в Нджамене Владимир Соколенко.
Дипломат отметил, что в стране востребованы ремонт и модернизация российской и советской техники. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества в военно-технической сфере укрепляется, считает Соколенко.
Для выхода на новые соглашения в этой области партнеров регулярно приглашают на презентации военной техники, различные выставки и форумы, которые организует Рособоронэкспорт, в числе на форум «Армия» в Кубинке.