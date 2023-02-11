Евтухов: сроки открытия магазинов Zara назовут на следующей неделе

Новые владельцы активов Zara представят на следующей неделе концепцию и сроки отрытия магазинов. Об этом сообщил РИА Новости статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
Новые владельцы должны завершить сделку по приобретению активов, которая потребует одобрения правительственной комиссии. Уже после этого можно будет сказать, что она состоялась.
Испанская группа Inditex, владеющая магазинами Zara, сообщила о достижении первоначального соглашения о продаже российского подразделения. Новыми владельцами должна стать компания Daher Group.