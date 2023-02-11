Депутат Морозов заявил о страхе Запада перед ядерным оружием России

Россия была бы уже атакована западными странами, если бы у нее не было ядерного оружия. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Морозов, передает РИА Новости.
Еще 11 февраля 1943 года Иосиф Сталин подписал решение Госкомитета обороны о начале проведения в СССР работ по созданию ядерного оружия. По словам парламентария, оно уже однажды спасло мир от ядерной катастрофы.
Сегодня мир спасет «бомба Путина». Если бы не ядерное оружие, Запад уже давно бы напал на Россию. Он назвал «бомбу Путина» лучшей на сегодняшний день. При этом депутат допустил новые договоренности в области ядерного вооружения, но только если они не нанесут ущерб интересам России.