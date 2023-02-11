Депутат Морозов заявил о страхе Запада перед ядерным оружием России

Сегодня мир спасет «бомба Путина». Если бы не ядерное оружие, Запад уже давно бы напал на Россию. Он назвал «бомбу Путина» лучшей на сегодняшний день. При этом депутат допустил новые договоренности в области ядерного вооружения, но только если они не нанесут ущерб интересам России.