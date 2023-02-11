Миграционная служба Аргентины отзывает полученные после рождения детей ВНЖ россиян

Власти Аргентины приостанавливают и отменяют виды на жительство, которые россияне получили после рождения ребенка. ВНЖ лишаются те, кто не остался жить в стране, сообщила телеканалу C5N директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно.
Когда вопрос об аргентинском гражданстве будет рассматриваться в суде, миграционная служба сообщит о приостановке вида на жительство. ВНЖ отменяется для тех россиян, которые провели в Аргентине месяц и больше никогда не приезжали в страну.
Ранее аргентинские власти не пустили в страну беременных россиянок. Шесть женщин находятся в аэропорту. Миграционная служба считает, что цель их визита была ложной.