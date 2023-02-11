Сильный ветер осложнит обстановку в неубранном от снега Петербурге

Погодная обстановка в Санкт-Петербурге оставляет желать лучшего. И без того опасную ситуацию осложняют груды неубранного за неделю снега.
Коммунальные службы всю неделю не могут справиться с последствиями снегопадов. Сегодня на улицах складывается довольно травмоопасная обстановка, которую лишь усугубит сильный ветер. Петербуржцам рекомендуется быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах.
Буквально ежедневно жители города на Неве, а также городские эксперты в унисон кричат о проблемах, которые требуют незамедлительного решения. Однако Смольный под руководством губернатора Александра Беглова перестал слышать граждан, предпочитая существовать в своей собственной реальности.