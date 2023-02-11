Сильный ветер осложнит обстановку в неубранном от снега Петербурге

Коммунальные службы всю неделю не могут справиться с последствиями снегопадов. Сегодня на улицах складывается довольно травмоопасная обстановка, которую лишь усугубит сильный ветер. Петербуржцам рекомендуется быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах.