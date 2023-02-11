Французский политик: Зеленский устроил цирк, способный привести к Третьей мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский и Евросоюз устроили безответственный цирк. Они могут спровоцировать Третью мировою войну, считает бывший член Европарламента, французский политик Флориан Филиппо.
«Зеленский и ЕС устроили на этой неделе свой безответственный цирк, который может привести к 3-й мировой войне!» – указал он.
Политик прокомментировал европейское турне Зеленского. Украинский лидер посетил Лондон, выступил в британском парламенте, встретился с королем Великобритании Карлом III и премьером Риши Сунаком. Позже в Париже он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Затем на саммите ЕС в Брюсселе глава страны поблагодарил европейских лидеров и призвал передать Киеву больше вооружений.