Французский политик: Зеленский устроил цирк, способный привести к Третьей мировой войне

Политик прокомментировал европейское турне Зеленского. Украинский лидер посетил Лондон, выступил в британском парламенте, встретился с королем Великобритании Карлом III и премьером Риши Сунаком. Позже в Париже он провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Затем на саммите ЕС в Брюсселе глава страны поблагодарил европейских лидеров и призвал передать Киеву больше вооружений.