Член СПЧ Меркачева: восстановление Сванидзе будет очень длительным

Журналист, экс-член СПЧ при президенте России Николай Сванидзе все еще лежит в реанимации, но состояние его здоровья постепенно улучшается. Об этом рассказала РИА Новости член СПЧ Ева Меркачева.
Публицист в срочном порядке доставлен в медицинское учреждение в связи с отеком легких 6 февраля. Недавно глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил, что состояние правозащитника оценивается как тяжелое.
«Состояние становится лучше, но он до сих пор по-прежнему в реанимации», – сказала Меркачева.
Она также отметила, что в случае улучшения состояния, Сванидзе в кратчайшие сроки переведут в стационар. При этом член СПЧ уточнила, что процесс восстановления займет много времени.