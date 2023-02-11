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Путин: экономические итоги 2022 года по России ожидаются лучше предварительных расчетов

Экономика
Путин: экономические итоги 2022 года по России ожидаются лучше предварительных расчетов

Экономические итоги 2022 года в целом будут лучше, чем по предварительным расчетам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский во время встречи с Путиным доложил о росте показателя валового регионального продукта региона. В ответ российский лидер заявил, что 2022 год для России в целом будет лучше, чем предварительные расчеты.

ЦБ ранее спрогнозировал, что по итогам 2022 года снижение ВВП России составило 2,5 процента. В текущем году ожидается либо спад, либо экономический рост на уровне процента.
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