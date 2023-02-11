Huanqiu: мир должен пересмотреть роль США из-за причастности к взрывам на «Северных потоках»

Миру необходимо по-другому взглянуть на роль Соединенных Штатов Америки в политике из-за явной причастности к взрывам на газопроводах «Северного потока». Такую точку зрения выразили обозреватели китайского издания Huanqiu.
Авторы материала считают, что на дебатах в Вашингтоне обсуждался вопрос «как не оставить доказательств» в причастности к теракту. При этом они отмечают, что всеобщие опасения в отношении США не безосновательны.
«От вскрывшихся подробностей до сих пор мурашки бегут по спине», – говорится в статье.
Недавно официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что если расследование американского журналиста Херша о взрывах на газопроводах окажется правдой, то США придется объясниться перед мировым сообществом. Все пристально следят за ходом расследования.