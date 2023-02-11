РИА Новости: российские десантники не дают ВСУ передышки в ЛНР

Экипажи работают из открытых и закрытых позиций, помогая пехоте. В течение дня БМД-4 меняются. Одни заряжаются, другие ведут огонь, третьи ремонтируются, объяснил «Шуя». Десантник признался, что работать днем и ночью «вообще в принципе просто», главное менять позиции.