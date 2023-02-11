РИА Новости: российские десантники не дают ВСУ передышки в ЛНР

Экипажи российских боевых машин десанта (БМД-4) работают круглосуточно, помогая пехоте и не давая противнику возможности активизироваться. О боях в ЛНР сообщает РИА Новости.
Командир с позывным «Шуя» рассказал агентству, что активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) связана с потерей двух опорных пунктов. Их противник пытается вернуть.
«Но мы не даем им возможности "продышки", работаем днем, ночью», – заявил десантник.
Экипажи работают из открытых и закрытых позиций, помогая пехоте. В течение дня БМД-4 меняются. Одни заряжаются, другие ведут огонь, третьи ремонтируются, объяснил «Шуя». Десантник признался, что работать днем и ночью «вообще в принципе просто», главное менять позиции.