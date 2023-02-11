Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Посол в Чаде Соколенко заявил о давлении Запада на страны Африки из-за их отношения к РФ

Политика
Посол в Чаде Соколенко заявил о давлении Запада на страны Африки из-за их отношения к РФ

Запад давит на африканские страны с дружественным по отношении к РФ курсом и использует провокации. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Чаде Владимир Соколенко.

Дипломаты из Европы объявили Африку «очередной зоной особых интересов» ЕС. Во внутренние дела государств открыто вмешиваются на официальном уровне, посетовал Соколенко.

В реалиях «тотального противодействия России» западная дипломатия погружается в кризис там, где российская достигает успехов. Для выхода из кризиса применяются «запредельный цинизм, давление, спекуляции и провокации», добавил Соколенко.
африка запад чад
Военкоры ФАН
Лучшие в аду